Премьер-Лига изменила правило о переносе матчей из-за коронавируса

Премьер-Лига подтвердила, что теперь клубы должен подтвердить четыре положительных теста на коронавирус, чтобы просить отложить матч.

Когда в декабре штамм "омикрон" начал наступление на Британию, Премьер-Лига сообщила клубам, что те могут претендовать на перенос матча, если в строю остается менее 13 полевых игроков и одного голкипера.



Некоторые команды стали злоупотреблять этой возможностью — со всего одним подтвержденным случаем заражения COVID-19 "Арсенал" добился переноса дерби с "Тоттенхэмом". Остальные кадровые проблемы "канониров" были вызваны травмами, дисквалификацией, отъездом игроков в сборные или в аренду.



Как сообщает Sky Sports, с 5 февраля этот недочет будет исправлен. Теперь только коронавирус, как и было изначально задумано, будет достаточно уважительным поводом отложить матч, причем заразиться должны минимум четверо игроков.



Добавим, за два месяца Премьер-Лига отложила 22 матча.