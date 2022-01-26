"Вулверхэмптон" выкупил Хвана за 14 млн. фунтов

"Вулверхэмптон" воспользовался своей опцией и выкупил нападающего Хвана Хи Чхана у РБ Лейпциг".

В августе "Вулверхэмптон" взял Хвана в аренду до конца сезона. С тех пор 26-летний южнокореец забил четыре гола в 14 матчах Премьер-Лиги за команду Бруну Лаже.



На "Молинью" остались довольны игрой Хвана и решили его выкупить, не дожидаясь лета. Как сообщает BBC, это обошлось "волкам" в 14 миллионов фунтов.



Сам Хван уже согласовал долгосрочный контракт, о подписании которого "Вулверхэмптон" должен объявить в ближайшее время.