Фанаты "Эвертона" хотят не Перейру, а Лэмпарда

Фанаты "Эвертона" выступили против планов клуба по назначению Витора Перейры на должность главного тренера.

Накануне вечером стало известно, что владелец "Эвертона" Фархад Мошири склоняется к назначению Перейры, который последние годы тренировал в Китае, Турции, Греции, Саудовской Аравии и второй немецкой Бундеслиге.



Как сообщает Daily Mail, ночью фанаты мерсисайдского клуба собрались близ "Гудисон Парк", выступив против Перейры и предложив своего кандидата с помощью граффити на заборе.



Изображение, опубликованное объединением болельщиков "Эвертона" The Toffee Blues, позволяет предположить, что наиболее предпочтительной кандидатурой фанатов на замену уволенному Рафаэлю Бенитесу является Фрэнк Лэмпард.



Отметим, что назначение Бенитеса тоже сопровождалось протестами фанатов. В итоге Рафаэль так и не смог завоевать любовь публики и был уволен спустя полгода.



