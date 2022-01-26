"Ньюкасл" согласовал стоимость Гимараэса

Бруно Гимараэс "Ньюкасл" согласовал стоимость полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса в размере около 30 миллионов фунтов.

Об интересе "Ньюкасла" к Гимараэсу стало известно только накануне, а уже сегодня, сообщает Sky Sports, Бруно пройдет медобследование на родине в Бразилии.

В этом сезоне Гимараэса просматривали многие серьезные клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако "сороки" сработали быстро и приблизились к своему третьему приобретению в это трансферное окно.

24-летний бразилец выступает на позиции опорного полузащитника, сыграв 25 матчей и отдав шесть результативных передач за "Лион" с учетом всех соревнований.


Метки Гимараэс, Лион, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2022 16:00

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  1. recyjoed 26.01.2022 17:19 # recyjoed
    Хорошие покупки. Вот только что там насчет настроения в коллективе? Игроков много, а в заявке 25 человек.

    На наблюдать за ними будет интересно, это точно

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