"Ньюкасл" согласовал стоимость Гимараэса
"Ньюкасл" согласовал стоимость полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса в размере около 30 миллионов фунтов.
Об интересе "Ньюкасла" к Гимараэсу стало известно только накануне, а уже сегодня, сообщает Sky Sports, Бруно пройдет медобследование на родине в Бразилии.
В этом сезоне Гимараэса просматривали многие серьезные клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако "сороки" сработали быстро и приблизились к своему третьему приобретению в это трансферное окно.
24-летний бразилец выступает на позиции опорного полузащитника, сыграв 25 матчей и отдав шесть результативных передач за "Лион" с учетом всех соревнований.
26.01.2022 16:00
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Хорошие покупки. Вот только что там насчет настроения в коллективе? Игроков много, а в заявке 25 человек.
На наблюдать за ними будет интересно, это точно
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