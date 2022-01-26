"Арсенал" не берет Обамеянга в Дубай

"Арсенал" сообщил нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, что тот не поедет на тренировочный сбор в Дубай.

Напомним, Обамеянг не играет за "Арсенал" с начала декабря, когда он в очередной раз нарушил дисциплину и угодил в опалу к главному тренеру Микелю Артете.



Артета забрал у Обамеянга капитанскую повязку, а также отстранил от тренировок и матчей команды. На этом беды Пьер-Эмерика не закончились — не сыграв ни минуты за сборную Габона на Кубке Африки, 32-летний нападающий досрочно вернулся в Лондон из-за проблем с сердцем.



Как сообщает The Telegraph, Артета берет в Дубай даже полузащитника Джека Уилшира, который лишь поддерживает форму с "Арсеналом", а вот Обамеянгу было сказано, что он останется в Лондоне и будет тренироваться один.



Очевидно, "канониры" подталкивают Пьер-Эмерика к уходу из клуба, однако зарплата игрока в 350 тысяч фунтов в неделю выступает большой помехой.