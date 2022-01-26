Джо Коул: "Тухель стал глотком свежего воздуха"

Полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что главный тренер "синих" Томас Тухель стал "глотком свежего воздуха" для клуба.

Ровно год назад Тухель возглавил "Челси", заступив на место уволенного Фрэнка Лэмпарда. С тех пор Томас выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы.



Однако Коула воодушевляют не только выигранные Тухелем трофеи. Джо безмерно рад, как Томас принял философию лондонского клуба.



"За исключением первого периода Моуриньо, он оказал наибольшее влияние из всех, кто тренировал "Челси". Его безусловно любит и уважает каждый на тренировочной базе".



"Он стал глотком свежего воздуха. Победа в Лиге Чемпионов — невероятное достижение, но дело еще в том, как он взялся за работу".



"Челси" — очень успешный клуб, но обстановка здесь может стать турбулентной. Многие тренеры могут прогнуться под таким давлением — даже опытные".



"Однако игроки замечательно отреагировали. Его первый год не мог сложиться еще лучше. Томас — очень умный человек, который сразу почувствовал сильные стороны игроков".



"Он также почувствовал душу и стиль клуба. Он понимает историю клуба", — сообщил Коул The Sun.