Фердинанд: "Думаю, "Ньюкасл" останется в Премьер-Лиге"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что "Ньюкасл" избежит вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

На зимние каникулы "Ньюкасл" ушел, занимая 18-ю позицию в Премьер-Лиге, однако располагающиеся ниже "Уотфорд" и "Бернли" имеют матчи в запасе и теоретически могут опередить "сорок".



Тем не менее, Фердинанд думает, что при помощи январских приобретений "Ньюкаслу" удастся спастись.



"Думаю, "Ньюкасл" останется, а затем они крупно потратятся летом. Думаю, летом будут крупные покупки".



"Думаю, они ведут дела более скрупулезно и продуманно и меньше предаются эйфории, нежели другие команды, едва получившие доступ к большим деньгам".



"До этой серии, которую демонстрирует "Норвич" сейчас (две победы подряд), я был уверен, что они вылетят. Они возникли из ниоткуда, но этот перерыв похоронит их порыв".



"Думаю, сражаться за выживание будет пятерка команд снизу. Я предположу, что вылетят "Бернли", "Уотфорд" и "Норвич".



"Не будь этого перерыва, я бы дал шанс "Норвичу", но я думаю, этот перерыв все испортит".



"Думаю, "Ньюкасл" останется в Премьер-Лиге. Думаю, они еще добавят одного-двух игроков, которые сделают разницу", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.