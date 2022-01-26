Лено хочет уйти из "Арсенала"

Голкипер Бернд Лено хочет покинуть "Арсенал", пока не закрылось зимнее трансферное окно.

Этот сезон Лено начинал первым номером, но затем место Бернда в воротах "Арсенала" занял купленный у "Шеффилд Юнайтед" Аарон Рамсдейл.



С конца сентября Лено сыграл лишь три матча — в Кубке Лиги и Кубке Англии, но сейчас "канониры" уже вылетели из обоих турниров.



Как утверждает Football.London, Бернд недоволен своей ситуацией на "Эмирейтс" и надеется сменить клуб в ближайшие дни.



Интерес к Лено уже проявил "Ньюкасл", готовый взять 29-летнего немца в аренду до конца сезона.