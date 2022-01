Светская хроника за среду

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" больше всего хотят Юри Тилеманса. "Порту" отказался продать Луиса Диаса в "Тоттенхэм". Роберто Манчини может возглавить "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" — один из 10 клубов, наблюдающих за плеймейкером "Порту" Фабио Виейра. (The Sun)



"Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника "Марселя" Бубакара Камара, которого также хочет "Рома". (La Gazzetta dello Sport)



"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — самые заинтересованные клубы в полузащитнике "Лестера" Юри Тилемансе. (Fichajes)



"Ювентус" согласовал покупку Душана Влаховича, положив конец слухам о переходе нападающего "Фиорентины" в "Арсенал". (Goal)



Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг стал целью для "Милана". (Football Italia)



"Тоттенхэм" предложил 37.6 млн. фунтов за вингера "Порту" Луиса Диаса. (SIC Noticias)



Предложение "Тоттенхэма" по Диасу было отклонено. (The Guardian)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (Daily Mail)



Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле стал целью для "Эвертона". (TEAMtalk)



"Астон Вилла" близка к покупке полузащитника "Ювентуса" Родриго Бентакура. (Football Insider)



Диего Карлос не перейдет в "Ньюкасл". "Севилья" решила оставить бразильского защитника у себя. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" проигрывает борьбу "Ювентусу" за полузащитника "Аталанты" Робина Госенса. (Goal)



"Брайтон", "Бернли", Эвертон" и "Ньюкасл" проявляют интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Деле Алли. (Daily Mail)



"Саутгемптон" тоже может побороться за Алли. (The Telegraph)



"Брентфорд" улучшил свое предложение по полузащитнику "Ноттингем Форест" Бреннану Джонсону. (The Independent)



Защитник "Марселя" Дуже Чалета-Цар находится на радаре у "Вест Хэма", но "молотобойцы" не готовы выложить запрошенные 20 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Вест Хэм" сохраняет интерес к защитнику "Ливерпуля" Натаниэлю Филлипсу. (Evening Standard)



Другое



Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини открыт к работе с "Юнайтед". (Daily Express)



Португальский тренер Витор Перейра прибыл в Лондон на переговоры с боссами "Эвертона". (Daily Mail)



Грузин Шота Арвеладзе может возглавить "Халл". (Daily Mail)



Переживающие за свою безопасность звезды Премьер-Лиги нанимают бывших солдат воздушно-десантных войск для охраны. (Daily Mail)



Премьер-Лига проводит встречи с полицией из-за инцидентов среди фанатов во время последних матчей. (Daily Mail)



Восходящая звезда "Юнайтед" Энтони Эланга может начать выступать за сборную Англии. (The Sun)



У нападающего ПСЖ Лионеля Месси второй худший показатель в Европе по соотношению ударов к голам. (The Sun)