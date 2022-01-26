"Эвертон" собирается назначить Витора Перейру

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири готов рискнуть, назначив главным тренером "ирисок" Витора Перейру.

Лишь накануне появилась информация, что Перейра произвел впечатление на Мошири во время собеседования, но вызвал отторжение у прочих боссов "Эвертона" из-за своего сомнительного послужного списка.



Как сейчас сообщает BBC, Витор остается наиболее предпочтительным кандидатом для Мошири. Фархад готов довериться своему чутью и произвести очередное противоречивое назначение.



Вместе с тем Мошири собирается подстраховать себя. Если Перейра и будет назначен, то получит контракт только до конца сезона либо с опцией прекращения в конце сезона.



Также "Эвертон" рассматривал кандидатуры бывших игроков сборной Англии Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда, но душа Мошири лежит к 53-летнему португальцу, дважды выигрывавшему титул с "Порту".