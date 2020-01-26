"Ньюкасл" отчаялся подписать Лингарда

"Ньюкасл" практически потерял надежду подписать вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда в этом месяце.

Поскольку контракт Лингарда истекает в конце этого сезона, "Юнайтед" не хочет отпускать своего воспитанника в аренду бесплатно.



Как раз насчет арендной платы у "Ньюкасла" и возникли существенные разногласия с "красными дьяволами". Один из источников издания Sky Sports утверждает, что теперь сделки не будет.



Сам Лингард не хочет оставаться на "Олд Траффорд" и, по слухам, зол "Юнайтед", который не дает ему играть, но и в другой клуб не отпускает.



Ожидается, что теперь "Ньюкасл" переключится на альтернативные цели по укреплению атакующей игры.