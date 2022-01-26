"Ньюкасл" сделал предложение по Бруно Гимараэсу

"Ньюкасл" предложил 40 миллионов евро (33.5 млн. фунтов) за опорного полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса.

По информации The Guardian, в данный момент клуб с "Сент-Джеймс Парк" ожидает ответа "Лиона" на выдвинутое предложение.



Интерес к Гимараэсу также проявляют "Арсенал" и "Ювентус", но они будут готовы вступить в борьбу за 24-летнего игрока сборной Бразилии только после окончания сезона.



Гимараэс выступает за "Лион" после своего перехода из "Атлетико Паранаэнсе" в январе 2020. В этом сезоне Бруно принял участие в 26 матчах за французский клуб во всех соревнованиях.



Отдельные источники в бразильской и французской прессе и вовсе утверждают, что "Лион" принял предложение "Ньюкасла" и доверяет самому Бруну принять решение. Перебравшись к "сорокам", бразилец смог бы увеличить свою зарплату вчетверо — до 180 тыс. фунтов в неделю.