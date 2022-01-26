"Арсенал" составил шорт-лист из четырех полузащитников для покупки в январе.

"Арсенал" до сих пор не совершил ни одного приобретения в это трансферное окно, а в качестве своей главной задачи рассматривает приглашение нападающего.



Однако The Athletic утверждает, что "канониры" также работают над укреплением центра поля. Главный тренер Микель Артета считает покупку полузащитника ключом к попаданию в топ-4 Премьер-Лиги.



Рассмотрев ряд вариантов, "Арсенал" включил в свой список потенциальных целей четырех полузащитников: Рубена Диаша из "Вулверхэмптона", Дугласа Луиса из "Астон Виллы", Бруну Гимараэса из "Лиона" и Тайлера Адамса из "РБ Лейпциг".



В идеале Артета хоте бы заполучить полузащитника с опытом в Премьер-Лиге, а значит Диаш и Луис — его приоритеты.