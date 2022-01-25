Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум хотел бы выступать за "Арсенал".

Вейналдум присоединился к ПСЖ только прошлым летом, перебравшись на "Парк де Пренс" свободным агентом из "Ливерпуля".



Однако стать своим в команде Маурисио Почеттино 31-летнему голландцу не удалось. Джорджиньо отметился только 11 появлениями в стартовом составе парижан в рамках Лиги 1.



Как сообщает Sky Sports, Вейналдум открыт к возвращению в Премьер-Лигу, хотя сам не будет просить свой клуб о трансфере. Особый интерес для Джорджиньо представляет "Арсенал", за который он болеет с детства.



Если ПСЖ удастся договориться об аренде полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, это может дополнительно подтолкнуть Вейналдума к отъезду из Парижа.