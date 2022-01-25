Рой Ходжон назначен главным тренером "Уотфорда"

Рой Ходжсон "Уотфорд" объявил о назначении Роя Ходжсона своим новым главным тренером.

В минувший понедельник "Уотфорд" попрощался с Клаудио Раньери, который набрал всего семь очков в своих 13 матчах Премьер-Лиги и оставил "шершней" на предпоследнем месте в таблице.

Спасать клуб от вылета из Премьер-Лиги "Уотфорд" позвал 74-летнего Ходжсона, который прежде уже поработал с семьей Поццо, владеющей "шершнями", в "Удинезе".

Ассистировать Рою на "Викаридж Роуд" будет его бессменный помощник Рэй Льюингтон, который сам возглавлял "Уотфорд" с 2002 по 2005 год.

Ходжсон находился без работы с конца прошлого сезона, когда "Кристал Пэлас" не стал продлевать его контракт. До этого Рой также тренировал "Вест Бромвич", "Ливерпуль", "Фулхэм", "Блэкберн", "Бристоль Сити" и множество зарубежных клубов.

Добавим, "Уотфорд" не называет срок контракта Ходжсона, однако предполагается, что соглашение Роя рассчитано до конца сезона, а его продление зависит от того, удастся ли клубу избежать вылета.


Метки тренеры, Уотфорд, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2022 22:30

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  1. b84 25.01.2022 23:14 # b84
    «Я съем Happy Meal по ТВ, если McDonalds начнет принимать Dogecoin». Илон Маск агитирует крупнейшую сеть фастфуда начать принимать Dogecoin

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  2. lexa-arsenal 25.01.2022 23:09 # lexa-arsenal
    Если возникают какие-то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав

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  3. lexa-arsenal 25.01.2022 23:05 # lexa-arsenal
    В игре против «Кристал Пэлас» молодой Рой Кин, тогда игравший в «Ноттингем Форест» под началом Брайана Клафа отдал пас своему вратарю, что привело к пропущенному голу. «Объяснил» Кину его ошибку Клаф довольно оригинально — как только Рой вошёл в раздевалку, тренер тут же вырубил его мощным хуком. Когда Кин пришёл в сознание Клаф сказал буквально следующее: «Мальчик, ты слышишь меня? Ну так вот, никогда, слышишь, салага, никогда не отдавай так мяч назад своему вратарю». Как потом признавался Кин, он усвоил этот урок на всю жизнь.[1]

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  4. geniusss 25.01.2022 22:41 # geniusss
    Легенда Ливерпуля

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  5. brown-ale 25.01.2022 22:41 # brown-ale
    Рой: Спасибо за повышение пенсионного возраста.

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  6. serg34 25.01.2022 22:40 # serg34
    Человек-сова опять на бровке

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  7. mufc1994 25.01.2022 22:32 # mufc1994
    НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине», — заявил Столтенберг. Генсек отказался от ввода войск альянса на Украину на фоне нарастающих сообщений о якобы скором вторжении России, а также объявленной эвакуации посольств Великобритании, Австралии и Германии.

    В то же время Столтенберг пообещал, что альянс вскоре опубликует собственные письменные предложения по гарантиям безопасности в Европе. Документ представители НАТО отправят Москве в течение недели."

    Вуахах, ну что, можно поднимать в Киеве российский флаг через пару дней?))

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  8. ian 25.01.2022 22:32 # ian
    Будет eбать денежных мешков

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