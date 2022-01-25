Рой Ходжон назначен главным тренером "Уотфорда"
"Уотфорд" объявил о назначении Роя Ходжсона своим новым главным тренером.
В минувший понедельник "Уотфорд" попрощался с Клаудио Раньери, который набрал всего семь очков в своих 13 матчах Премьер-Лиги и оставил "шершней" на предпоследнем месте в таблице.
Спасать клуб от вылета из Премьер-Лиги "Уотфорд" позвал 74-летнего Ходжсона, который прежде уже поработал с семьей Поццо, владеющей "шершнями", в "Удинезе".
Ассистировать Рою на "Викаридж Роуд" будет его бессменный помощник Рэй Льюингтон, который сам возглавлял "Уотфорд" с 2002 по 2005 год.
Ходжсон находился без работы с конца прошлого сезона, когда "Кристал Пэлас" не стал продлевать его контракт. До этого Рой также тренировал "Вест Бромвич", "Ливерпуль", "Фулхэм", "Блэкберн", "Бристоль Сити" и множество зарубежных клубов.
Добавим, "Уотфорд" не называет срок контракта Ходжсона, однако предполагается, что соглашение Роя рассчитано до конца сезона, а его продление зависит от того, удастся ли клубу избежать вылета.
25.01.2022 22:30
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Если возникают какие-то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав
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В игре против «Кристал Пэлас» молодой Рой Кин, тогда игравший в «Ноттингем Форест» под началом Брайана Клафа отдал пас своему вратарю, что привело к пропущенному голу. «Объяснил» Кину его ошибку Клаф довольно оригинально — как только Рой вошёл в раздевалку, тренер тут же вырубил его мощным хуком. Когда Кин пришёл в сознание Клаф сказал буквально следующее: «Мальчик, ты слышишь меня? Ну так вот, никогда, слышишь, салага, никогда не отдавай так мяч назад своему вратарю». Как потом признавался Кин, он усвоил этот урок на всю жизнь.[1]
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