Рой Ходжон назначен главным тренером "Уотфорда"

"Уотфорд" объявил о назначении Роя Ходжсона своим новым главным тренером.

В минувший понедельник "Уотфорд" попрощался с Клаудио Раньери, который набрал всего семь очков в своих 13 матчах Премьер-Лиги и оставил "шершней" на предпоследнем месте в таблице.



Спасать клуб от вылета из Премьер-Лиги "Уотфорд" позвал 74-летнего Ходжсона, который прежде уже поработал с семьей Поццо, владеющей "шершнями", в "Удинезе".



Ассистировать Рою на "Викаридж Роуд" будет его бессменный помощник Рэй Льюингтон, который сам возглавлял "Уотфорд" с 2002 по 2005 год.



Ходжсон находился без работы с конца прошлого сезона, когда "Кристал Пэлас" не стал продлевать его контракт. До этого Рой также тренировал "Вест Бромвич", "Ливерпуль", "Фулхэм", "Блэкберн", "Бристоль Сити" и множество зарубежных клубов.



Добавим, "Уотфорд" не называет срок контракта Ходжсона, однако предполагается, что соглашение Роя рассчитано до конца сезона, а его продление зависит от того, удастся ли клубу избежать вылета.