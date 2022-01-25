"Тоттенхэм" обсуждает покупку Луиса Диаса

"Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке вингера "Порту" Луиса Диаса.

В это трансферное окно "Тоттенхэм" пока не совершил ни одного приобретения, но, если верить слухам, почти договорился о переходе вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре за 20 миллионов фунтов.



Главный тренер "шпор" Антонио Конте собирается сделать из Траоре вингбека. Диас же выглядит идеальным кандидатом на роль флангового нападающего — Луис забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи в 18 матчах португальского первенства в этом сезоне.



Как сообщает The Telegraph, за интересом к Диасу стоит спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи.



"Порту" оценивает Луиса в 40 млн. фунтов, что меньше 66 млн. фунтов, прописанных в контракте 25-летнего колумбийца в качестве отступных.