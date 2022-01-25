Лука Йович предложен "Арсеналу"

Лука Йович "Арсеналу" было предложено арендовать нападающего "Реала" Луку Йовича.

Укрепление позиции нападающего является приоритетом для "Арсенала" на зимнее трансферное окно, но пока "канониры" ничего не добились на этом поприще.

Бомбардир "Фиорентины" Душан Влахович, который быль целью номер один "Арсенала", направляется в "Ювентус" по сделке стоимостью 63 миллиона фунтов, а Доминик Калверт-Левин из "Эвертона" недоступен для трансфера в этом месяце.

Решением для "канониров" может стать Йович, которым в предыдущие годы интересовались "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Вест Хэм".

В июне 2019 Йович был приобретен "Реалом" за 50 млн. фунтов у "Айнтрахта", однако заиграть в Мадриде на том же уровне, что и во Франкфурте, не смог. Травмы и проблемы с дисциплиной не помогли Луке.

Как сообщает Daily Star, у Йовича нет будущего в Мадриде, и "Арсенал" стал очередным клубом, которому был предложен 24-летний серб.

Добавим, в этом сезоне Йович забил только один гол за "Реал" и ни разу не выходил в стартовом составе в Ла Лиге.


Метки Арсенал, Йович

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 564

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kedr 25.01.2022 21:42 # kedr
    Травмы, проблемы с дисциплиной.) На кой еще один Джака\Аубамеянг в команде?)

    (ответить)

  2. cfclamps8 25.01.2022 21:39 # cfclamps8
    Надо брать парней из Шипа, они , будут не хуже и с маленькой зп

    (ответить)

  3. redwhitegun 25.01.2022 21:06 # redwhitegun
    Пусть лучше лякя не забивает чем еще одному платить. За то же самое...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: