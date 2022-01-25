Лука Йович предложен "Арсеналу"

"Арсеналу" было предложено арендовать нападающего "Реала" Луку Йовича.

Укрепление позиции нападающего является приоритетом для "Арсенала" на зимнее трансферное окно, но пока "канониры" ничего не добились на этом поприще.



Бомбардир "Фиорентины" Душан Влахович, который быль целью номер один "Арсенала", направляется в "Ювентус" по сделке стоимостью 63 миллиона фунтов, а Доминик Калверт-Левин из "Эвертона" недоступен для трансфера в этом месяце.



Решением для "канониров" может стать Йович, которым в предыдущие годы интересовались "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Вест Хэм".



В июне 2019 Йович был приобретен "Реалом" за 50 млн. фунтов у "Айнтрахта", однако заиграть в Мадриде на том же уровне, что и во Франкфурте, не смог. Травмы и проблемы с дисциплиной не помогли Луке.



Как сообщает Daily Star, у Йовича нет будущего в Мадриде, и "Арсенал" стал очередным клубом, которому был предложен 24-летний серб.



Добавим, в этом сезоне Йович забил только один гол за "Реал" и ни разу не выходил в стартовом составе в Ла Лиге.