"Ньюкасл" отчаялся договориться по Диего Карлосу

Диего Карлос Переговоры "Ньюкасла" о покупке защитника "Севильи" Диего Карлоса зашли в тупик.

Ранее в январе "Ньюкаслу" было сказано, что Карлос доступен для приобретения за 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).

С тех пор, сообщает Sky Sports, "Севилья" несколько раз повышала цену за 28-летнего бразильца, из-за чего переговоры оказались в тупике.

"Сороки" испытывают раздражение от тактики испанского клуба, который, как им кажется, просто тянет время в ожидании закрытия трансферного окна. При этом сам игрок уже дал согласие на переезд в Англию.

В сложившейся ситуации "Ньюкасл" переключил свое внимание на альтернативные варианты по укреплению центра обороны. Одним из таковых таблоиды называют Джеймса Тарковски из "Бернли".


Метки Карлос, Ньюкасл, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2022 20:00

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