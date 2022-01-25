"Ньюкасл" отчаялся договориться по Диего Карлосу

Переговоры "Ньюкасла" о покупке защитника "Севильи" Диего Карлоса зашли в тупик.

Ранее в январе "Ньюкаслу" было сказано, что Карлос доступен для приобретения за 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).



С тех пор, сообщает Sky Sports, "Севилья" несколько раз повышала цену за 28-летнего бразильца, из-за чего переговоры оказались в тупике.



"Сороки" испытывают раздражение от тактики испанского клуба, который, как им кажется, просто тянет время в ожидании закрытия трансферного окна. При этом сам игрок уже дал согласие на переезд в Англию.



В сложившейся ситуации "Ньюкасл" переключил свое внимание на альтернативные варианты по укреплению центра обороны. Одним из таковых таблоиды называют Джеймса Тарковски из "Бернли".