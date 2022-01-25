Пирс поведал, что "Вест Хэм" сражается за Лингарда

Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Стюарт Пирс заявил, что его клуб все еще сражается за вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Главным претендентом на Лингарда, чей контракт с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, принято считать ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Ньюкасл".



Однако Пирс уверяет, что "Вест Хэм", арендовавший Джесси во второй половине прошлого сезона, тоже хочет заполучить 29-летнего англичанина в январе.



"Нет сомнений, что Джесси, который не играет за свой клуб, представляет большую ценность для многих клубов Премьер-Лиги. Мы определенно в их числе. Каждый знает, что мы пытались вернуть Джесси еще летом".



"Мы хотим его вернуть и в это окно. Но это зависит от Джесси. У него остается шесть месяцев по контракту. Где он проведет ближайшие шесть месяцев, должен решить сам Джесси и — что важнее — "Манчестер Юнайтед".



"Мне всегда очень жаль, когда игрок такого таланта не играет регулярно. Особенно после его шести месяцев у нас, что позволило ему вернуться в сборную Англии".



"Я буду доволен, если он уйдет и будет играть, куда бы он ни отправился. Если в ближайшие три-четыре дня он окажется в "Вест Хэме", это было бы идеально. Но я все равно буду рад за него, если он будет играть где-нибудь еще в Премьер-Лиге", — сообщил Пирс talkSPORT.