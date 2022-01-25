"Бернли" близок к покупке Оршича
"Бернли" близок к покупке вингера загребского "Динамо" Мислава Оршича за 7 миллионов фунтов.
В это трансферное окно "Бернли", занимающий последнее место в Премьер-Лиге, пока не совершил ни одного приобретения, вдобавок лишился нападающего Криса Вуда, который ушел к конкурентам из "Ньюкасла".
Как сообщает Daily Mail, часть из 25 млн. фунтов, вырученных за Вуда, клуб с "Терф Мур" собирается потратить на Оршича, который забил 67 голов в 168 матчах "Динамо".
Именно 29-летний Мислав принес команде из Загреба победу над "Вест Хэмом" в рамках Лиги Европы в декабре.
25.01.2022 17:00
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