Артета улетел в Америку на переговоры с Кроенке
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета улетел в Соединенные Штаты на переговоры с владельцем клуба Стэном Кроенке.
Сыграв без голов с "Бернли" в минувший уикенд (0:0), Артета сразу же собрал чемодан и улетел в Денвер, где накануне был замечен в компании Кроенке-старшего на матче НХЛ между "Колорадо Эвеланш" и "Чикаго Блэкхокс".
Daily Mail предполагает, что у Стэна и Микеля есть минимум две важных темы для разговора. Во-первых, это приобретения в зимнее трансферное окно. Во-вторых, новый контракт испанского тренера.
Несмотря на то, что "Арсенал" не одержал ни одной победы после Нового года, у "канониров" сохраняются реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
"Арсенал" уже вылетел из обоих кубковых турниров, а в еврокубках даже не участвовал, поэтому во второй половине сезона может целиком сосредоточиться на Премьер-Лиге, однако "канонирам" не помешало бы усиление, особенно на позиции нападающего.
Вероятно просить деньги на трансферы Артета и отправился в Америку. С переходом в "Арсенал" связывают дорогостоящих нападающих вроде Душана Влаховича из "Фиорентины" и Александера Исака из "Реал Сосьедад".
25.01.2022 16:00
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Надо Йовича брать в аренду, если выстрелит, то следом за Эдегором подписывать постоянный контракт.
Ну и в принципе надо выстраивать с Реалом партнёрские отношения, в отличие от Бабселоны Реал нас не грабит Арсенал.
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Арсенал" не одержал ни одной победы после Нового года
Арсенал" уже вылетел из обоих кубковых турниров, а в еврокубках даже не участвовал
ну что за топ этот Ор-тета
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