Артета улетел в Америку на переговоры с Кроенке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета улетел в Соединенные Штаты на переговоры с владельцем клуба Стэном Кроенке.

Сыграв без голов с "Бернли" в минувший уикенд (0:0), Артета сразу же собрал чемодан и улетел в Денвер, где накануне был замечен в компании Кроенке-старшего на матче НХЛ между "Колорадо Эвеланш" и "Чикаго Блэкхокс".



Daily Mail предполагает, что у Стэна и Микеля есть минимум две важных темы для разговора. Во-первых, это приобретения в зимнее трансферное окно. Во-вторых, новый контракт испанского тренера.



Несмотря на то, что "Арсенал" не одержал ни одной победы после Нового года, у "канониров" сохраняются реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



"Арсенал" уже вылетел из обоих кубковых турниров, а в еврокубках даже не участвовал, поэтому во второй половине сезона может целиком сосредоточиться на Премьер-Лиге, однако "канонирам" не помешало бы усиление, особенно на позиции нападающего.



Вероятно просить деньги на трансферы Артета и отправился в Америку. С переходом в "Арсенал" связывают дорогостоящих нападающих вроде Душана Влаховича из "Фиорентины" и Александера Исака из "Реал Сосьедад".