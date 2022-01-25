"Сити" приблизился к покупке Хулиана Альвареса

"Манчестер Сити" продвигается в переговорах о приобретении нападающего "Ривер Плейт" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

О том, что "Сити" выразил намерение купить Альвареса, стало известно еще несколько дней назад. По информации Sky Sports, с тех пор стороны значительно продвинулись в переговорах.



Ожидается, что "горожане" заплатят за Альвареса 17 миллионов фунтов, однако Хулиан пока останется в "Ривер Плейт" и к команде Хосепа Гвардиолы присоединится в предсезонный период.



21-летний Альварес забил 36 голов и отдал 25 результативных передач в 96 матчах за "Ривер Плейт". За сборную своей страны Хулиан провел пять поединков.



Также известно, что Серхио Агуэро, лучший бомбардир в истории "Сити" с 260 голами, является идолом для Альвареса.