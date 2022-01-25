"Сити" приблизился к покупке Хулиана Альвареса
"Манчестер Сити" продвигается в переговорах о приобретении нападающего "Ривер Плейт" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса.
О том, что "Сити" выразил намерение купить Альвареса, стало известно еще несколько дней назад. По информации Sky Sports, с тех пор стороны значительно продвинулись в переговорах.
Ожидается, что "горожане" заплатят за Альвареса 17 миллионов фунтов, однако Хулиан пока останется в "Ривер Плейт" и к команде Хосепа Гвардиолы присоединится в предсезонный период.
21-летний Альварес забил 36 голов и отдал 25 результативных передач в 96 матчах за "Ривер Плейт". За сборную своей страны Хулиан провел пять поединков.
Также известно, что Серхио Агуэро, лучший бомбардир в истории "Сити" с 260 голами, является идолом для Альвареса.
25.01.2022 15:00
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Миша, ты совсем е6анутый, я еще вчера кидал новость, он уже подписал контракт с Сити, пздц ты тормоз.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
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КОРОЛИ!!!
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хули он пидарес
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хули кто))
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