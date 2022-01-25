МЮ планирует совершить до четырех приобретений летом

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить до четырех приобретений грядущим летом.

Остается чуть менее недели до закрытия зимнего трансферного окна, однако Manchester Evening News не ожидает, что "Юнайтед" кого-либо купит до конца января.



Совсем другая ситуация будет летом. "Красные дьяволы" надеются еще до окончания сезона определиться со следующим главным тренером, который получит деньги на трансферы.



По информации издания, своей "наибольшей проблемой" клуб с "Олд Траффорд" рассматривает полузащиту, так что приглашение игрока в центр поля вроде Деклана Райса из "Вест Хэма" будет приоритетом для "Юнайтед".



Остальные приобретения будут зависеть от уходящих игроков. Летом "дьяволы" могут попрощаться с Дином Хендерсоном, Ли Грантом, Эриком Байи, Филом Джонсом, Полем Погба, Хуаном Матой, Донни Ван де Беком, Джесси Лингардом, Антони Мартиалем и Эдинсоном Кавани, что подтолкнуло бы клуб к покупке голкипера, защитника и атакующего игрока.