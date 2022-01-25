Уорнок: "Алли должен уйти из "Тоттенхэма"
Известный английский тренер Нил Уорнок посоветовал полузащитнику Деле Алли покинуть "Тоттенхэм".
Напомним, Алли был отстранен от участия в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси", а в прессе поползли слухи, что в переговоры насчет Деле вступил "Ньюкасл".
По мнению Уорнока, Алли давно пора сменить клуб. Нил связывает затяжной спад в игре 25-летнего англичанина с игровыми проблемами "шпор".
"Он должен уйти. Если вы поставили Деле Алли в состав "Манчестер Сити", то увидите другого игрока".
"Во-первых, тебе нужна хорошая линия обороны. У "Тоттенхэма" этого давным давно нет".
"Лучше всего он чувствует себя в роли 10-го номера, там он может быть прежним игроком. Однако они не контролируют мяч, им приходится сражаться за каждый отскок".
"Из-за того, что они недостаточно хороши в обороне, это делает уязвимым игроков других позиций. Поэтому он должен уйти".
"Он способен заиграть где-нибудь еще, потому что он хороший игрок, но в "Тоттенхэме" он просто деградирует", — сообщил Уорнок talkSPORT.
25.01.2022 12:00
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