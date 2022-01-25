Влахович не перейдет в "Арсенал" или "Тоттенхэм"

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович исключает свой переход в "Арсенал" или "Тоттенхэм".

Как сообщает Sky Sports, оба клуба из Северного Лондона заинтересованы в приобретении Влаховича, который забил 20 голов в 24 матчах за "Фиорентину" в этом сезоне.



Однако агенты Душана даже не рассматривают варианты с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", и вероятнее всего, что 21-летний серб отправится в "Ювентус".



Сумев изыскать дополнительные средства, "Ювентус" продвигается в переговорах о покупке Влаховича, за которого "Фиорентина" просит 58.8 млн. фунтов.



"Фиалки" открыты к продаже Влаховича в этом месяце, потому что Душан решил не продлевать свой контракт, рассчитанный до июня 2023.