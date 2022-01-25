Влахович не перейдет в "Арсенал" или "Тоттенхэм"
Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович исключает свой переход в "Арсенал" или "Тоттенхэм".
Как сообщает Sky Sports, оба клуба из Северного Лондона заинтересованы в приобретении Влаховича, который забил 20 голов в 24 матчах за "Фиорентину" в этом сезоне.
Однако агенты Душана даже не рассматривают варианты с "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", и вероятнее всего, что 21-летний серб отправится в "Ювентус".
Сумев изыскать дополнительные средства, "Ювентус" продвигается в переговорах о покупке Влаховича, за которого "Фиорентина" просит 58.8 млн. фунтов.
"Фиалки" открыты к продаже Влаховича в этом месяце, потому что Душан решил не продлевать свой контракт, рассчитанный до июня 2023.
25.01.2022 11:00
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Только заднеприводные гейгуннерасты в своих влажных мечтах мечтают чтоб такой топарь как Влахович перешел в обоссаный аснл. Но приходят люмумбы да тавареши.
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Кстати Ювентус тоже долгие годы после Дель Пьеро как и Челси после Дрогба не могут найти фактурного лидера атак, бомбардира, лидера, мозга атаки, убийцу штрафной. Тевез, Мората, Роналду, Иммобиле, Игуаин, Манджукич никто из них даже уровня Трезеге не достиг.
Влахович молод, стабилен, потенциален и знает лигу достаточно хорошо, возможно это хороший шанс для Юве на долгие годы.
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