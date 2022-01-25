Рэднапп призвал "Тоттенхэм" купить Конте игроков

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп призвал боссов лондонского клуба поддержать главного тренера Антонио Конте на трансферном рынке.

Поражение "Тоттенхэма" от "Челси" со счетом 2:0 в минувшее воскресенье показало большую разницу в классе двух команд, что Конте и признал после финального свистка.



Рэднапп опасается, что Конте уйдет из клуба, если президент "шпор" Даниэль Леви не обеспечит усиление состава в январе.



"Ему нужны игроки. Когда он заступал на место Нуну (Эшпириту Санту), между ним и Даниэлем Леви, должно быть, состоялся разговор насчет необходимых приобретений".



"У него была пара месяцев, чтобы изучить состав, и он замечательно потрудился, поднявшись с командой на эту позицию".



"Между "Челси", "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и остальным есть пропасть. Однако "Тоттенхэм" так близок к попаданию в топ-4, и никакой другой тренер не смог бы этого сделать. Но ему нужна поддержка. Ему нужно получить игроков — и побыстрее. Двух, трех, четырех игроков — до закрытия окна остаются считанные дни".



"С Даниэлем Леви сложно договариваться, но если ты не поддержишь Конте, он уйдет из клуба, если судить по случившемуся в "Интере". Ты не можешь обещать и не держать слово".



"Фанаты "Тоттенхэма" испытывают разочарование каждый год, наблюдая за своей командой. У них замечательный стадион и замечательная тренировочная база, но теперь нужно немного помочь команде".



"Поэтом поддержите его и дайте ему то, в чем он нуждается", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.