Адебайор: "Ненавижу "Арсенал"

Арсен Венгер и Эммануэль Адебайор Нападающий Эммануэль Адебайор заявил, что ненавидит свой бывший клуб "Арсенал", а экс-наставника лондонцев Арсена Венгера назвал "фальшивкой".

На старте сезона 2009/10 "Арсенал" продал Адебайора в "Манчестер Сити" за 25 миллионов фунтов, и принято считать, что Эммануэль погнался за большими деньгами — по крайней мере, так дал понять Венгер в то время.

Однако у Адебайора есть своя версия. Тоголезец уверяет, что это Венгер подтолкнул его к уходу из клуба, а затем соврал на публике.

"Моуриньо — один из тренеров, которых я любил и всегда буду любить. Он один из самых честных тренеров, что я встречал в своей карьере, и это безумие, потому что большинство тренеров являются своего рода фальшивкой".

"Приведу пример. У меня состоялась встреча с Арсеном Венгером в его кабинете, когда он сказал мне, что я должен уйти, потому что он больше не видит меня в "Арсенале".

"Поэтому у меня не оставалось другого выбора, кроме как перейти в "Манчестер Сити", и я был очень рад сделать это".

"На следующий день после моего перехода в "Манчестер Сити" я увидел, как на своей пресс-конференции в Лондоне он говорит, что я захотел уйти, потому что мне предложили большие деньги и все такое. С того дня я и возненавидел "Арсенал", — цитирует Адебайора Daily Mirror.


Метки Адебайор, Арсенал, Венгер, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 992

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  1. gerrard08 25.01.2022 09:30 # gerrard08
    Странно что он не был кэпом гг.

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  2. gabazhaba 25.01.2022 09:28 # gabazhaba
    И через два года этого ху**лёта МС продал в петухам. Там его место черномазая мразь.

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  3. unclearness 25.01.2022 09:27 # unclearness
    екхехкх сколько лет пройшло а Тугобпйор все полыхает
    ну что за тупое животное

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  4. vyrentz 25.01.2022 09:24 # vyrentz
    Все равно Арсенал > Челси
    История и наследие против чекисткой банды из всемирного логова терроризма, тут выбор очевиден

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  5. chelsea88 25.01.2022 09:18 # chelsea88
    Е6ать а кто их любит то вообще.

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  6. mancityman 25.01.2022 09:15 # mancityman
    Ahahahhahahahahhah

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  7. true-manc 25.01.2022 09:09 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  8. liverpo0ol 25.01.2022 09:06 # liverpo0ol
    Это всего лишь бизнес братишка

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