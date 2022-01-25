Адебайор: "Ненавижу "Арсенал"
Нападающий Эммануэль Адебайор заявил, что ненавидит свой бывший клуб "Арсенал", а экс-наставника лондонцев Арсена Венгера назвал "фальшивкой".
На старте сезона 2009/10 "Арсенал" продал Адебайора в "Манчестер Сити" за 25 миллионов фунтов, и принято считать, что Эммануэль погнался за большими деньгами — по крайней мере, так дал понять Венгер в то время.
Однако у Адебайора есть своя версия. Тоголезец уверяет, что это Венгер подтолкнул его к уходу из клуба, а затем соврал на публике.
"Моуриньо — один из тренеров, которых я любил и всегда буду любить. Он один из самых честных тренеров, что я встречал в своей карьере, и это безумие, потому что большинство тренеров являются своего рода фальшивкой".
"Приведу пример. У меня состоялась встреча с Арсеном Венгером в его кабинете, когда он сказал мне, что я должен уйти, потому что он больше не видит меня в "Арсенале".
"Поэтому у меня не оставалось другого выбора, кроме как перейти в "Манчестер Сити", и я был очень рад сделать это".
"На следующий день после моего перехода в "Манчестер Сити" я увидел, как на своей пресс-конференции в Лондоне он говорит, что я захотел уйти, потому что мне предложили большие деньги и все такое. С того дня я и возненавидел "Арсенал", — цитирует Адебайора Daily Mirror.
25.01.2022 09:00
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Странно что он не был кэпом гг.
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И через два года этого ху**лёта МС продал в петухам. Там его место черномазая мразь.
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екхехкх сколько лет пройшло а Тугобпйор все полыхает
ну что за тупое животное
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Все равно Арсенал > Челси
История и наследие против чекисткой банды из всемирного логова терроризма, тут выбор очевиден
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Е6ать а кто их любит то вообще.
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Ahahahhahahahahhah
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КОРОЛЬ!!!
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Это всего лишь бизнес братишка
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