Адебайор: "Ненавижу "Арсенал"

Нападающий Эммануэль Адебайор заявил, что ненавидит свой бывший клуб "Арсенал", а экс-наставника лондонцев Арсена Венгера назвал "фальшивкой".

На старте сезона 2009/10 "Арсенал" продал Адебайора в "Манчестер Сити" за 25 миллионов фунтов, и принято считать, что Эммануэль погнался за большими деньгами — по крайней мере, так дал понять Венгер в то время.



Однако у Адебайора есть своя версия. Тоголезец уверяет, что это Венгер подтолкнул его к уходу из клуба, а затем соврал на публике.



"Моуриньо — один из тренеров, которых я любил и всегда буду любить. Он один из самых честных тренеров, что я встречал в своей карьере, и это безумие, потому что большинство тренеров являются своего рода фальшивкой".



"Приведу пример. У меня состоялась встреча с Арсеном Венгером в его кабинете, когда он сказал мне, что я должен уйти, потому что он больше не видит меня в "Арсенале".



"Поэтому у меня не оставалось другого выбора, кроме как перейти в "Манчестер Сити", и я был очень рад сделать это".



"На следующий день после моего перехода в "Манчестер Сити" я увидел, как на своей пресс-конференции в Лондоне он говорит, что я захотел уйти, потому что мне предложили большие деньги и все такое. С того дня я и возненавидел "Арсенал", — цитирует Адебайора Daily Mirror.