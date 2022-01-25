"Эвертон" отверг Перейру и может позвать Руни

"Эвертон" отказался от идеи насчет приглашения Витора Перейры и теперь может предложить пост главного тренера Уэйну Руни из "Дерби".

Всего сутки назад Перейра назывался фаворитом на замену уволенному Рафаэлю Бенитесу, и Daily Mirror может подтвердить что владелец "Эвертона" Фархад Мошири со своим патроном Алишером Усмановым провел встречу с Витором в Монако.



И хотя португальский специалист произвел впечатление на Мошири, персона Перейры вызвала настоящее отторжение у прочих руководителей мерсисайдского клуба. Последним местом работы Витора в Европе был "Мюнхен 1860", который он возглавил в январе и с которым вылетел из второй Бундеслиги в мае.



Из-за возникшего внутреннего конфликта "Эвертон" решил найти более подходящий вариант и даже допускает назначение временного наставника до конца сезона.



Среди альтернативных вариантов "ирисок" значится Уэйн Руни, которого Мошири теперь может пригласить на собеседование.