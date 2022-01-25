"Эвертон" отверг Перейру и может позвать Руни

Уэйн Руни "Эвертон" отказался от идеи насчет приглашения Витора Перейры и теперь может предложить пост главного тренера Уэйну Руни из "Дерби".

Всего сутки назад Перейра назывался фаворитом на замену уволенному Рафаэлю Бенитесу, и Daily Mirror может подтвердить что владелец "Эвертона" Фархад Мошири со своим патроном Алишером Усмановым провел встречу с Витором в Монако.

И хотя португальский специалист произвел впечатление на Мошири, персона Перейры вызвала настоящее отторжение у прочих руководителей мерсисайдского клуба. Последним местом работы Витора в Европе был "Мюнхен 1860", который он возглавил в январе и с которым вылетел из второй Бундеслиги в мае.

Из-за возникшего внутреннего конфликта "Эвертон" решил найти более подходящий вариант и даже допускает назначение временного наставника до конца сезона.

Среди альтернативных вариантов "ирисок" значится Уэйн Руни, которого Мошири теперь может пригласить на собеседование.


Метки Дерби, Перейра, Руни, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 502



Поиск: