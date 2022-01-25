Антони Мартиаль отправится в "Севилью"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль близок к переходу в "Севилью" на правах аренды.

В этом сезоне Мартиаль является глубоким резервистом в "Юнайтед", отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Еще в декабре Антони поговорил с наставником "красных дьяволов" Ральфом Рангником и выразил желание уйти, но клуб с "Олд Траффорд" отклонил первое предложение "Севильи" по аренде 26-летнего француза.



Тем не менее, "Севилья" продолжила борьбу за Мартиаля, а сам Антони настоял именно на этом варианте, несмотря на интерес других клубов.



Как сообщает The Guardian, сейчас сделка по аренде Антони уже согласована и вскоре будет подтверждена. "Севилья" заплатит 5 миллионов фунтов за полсезона аренды и полностью возьмет на себя зарплату экс-игрока "Монако" в 150 тыс. фунтов в неделю.



"Севилья" привлекательна для Мартиаля не только возможностью играть регулярно, но и перспективой побороться с "Реалом" за титул Ла Лиги — сейчас команда Хулена Лопетеги вторая и уступает только четыре очка лидеру.