"Уотфорд" собирается назначить Ходжсона

Рой Ходжсон "Уотфорд" близок к назначению Роя Ходжсона своим новым главным тренером.

Не продержавшись и четырех месяцев, в понедельник Клаудио Раньери покинул тренерский мостик "Уотфорда", оставив "шершней" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.

У болельщиков "Уотфорда" было немало претензий к Раньери, методы Клаудио назывались устаревшими, однако вместо 70-летнего итальянца руководство клуба собирается назначить другого старца, 74-летнего Ходжсона.

Ходжсон находится без клуба с конца прошлого сезона, когда "Кристал Пэлас" решил не продлевать его контракт, однако Рой никогда не объявлял об уходе на пенсию.

По информации Sky Sports, Ходжсон может приступить к работе в "Уотфорде" уже сегодня. "Шершни" надеются, что колоссальный опыт Роя поможет им избежать вылета в Чемпионшип.


Метки тренеры, Уотфорд, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2022 06:00

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  1. kos9k 25.01.2022 06:06 # kos9k
    методы Клаудио назывались устаревшими, однако вместо 70-летнего итальянца руководство клуба собирается назначить другого старца, 74-летнего Ходжсона.

    ))

    (ответить)

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