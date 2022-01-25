"Уотфорд" собирается назначить Ходжсона

"Уотфорд" близок к назначению Роя Ходжсона своим новым главным тренером.

Не продержавшись и четырех месяцев, в понедельник Клаудио Раньери покинул тренерский мостик "Уотфорда", оставив "шершней" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.



У болельщиков "Уотфорда" было немало претензий к Раньери, методы Клаудио назывались устаревшими, однако вместо 70-летнего итальянца руководство клуба собирается назначить другого старца, 74-летнего Ходжсона.



Ходжсон находится без клуба с конца прошлого сезона, когда "Кристал Пэлас" решил не продлевать его контракт, однако Рой никогда не объявлял об уходе на пенсию.



По информации Sky Sports, Ходжсон может приступить к работе в "Уотфорде" уже сегодня. "Шершни" надеются, что колоссальный опыт Роя поможет им избежать вылета в Чемпионшип.