Семь вещей, что мы узнали в 23-м туре

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и запоминающихся событий 23-го тура Премьер-Лиги.





"Уотфорд" проваливается все ниже



Победы "Уотфорда" под руководством Клаудио Раньери (всего две) были настолько эффектными, что частично затмили общие результаты. В 13 матчах чемпионата под руководством итальянца команда потерпела 10 поражений, и подавляющее количество из них нельзя оправдать силой соперника. Пятничные 0:3 дома в матче с "Уотфордом" — пожалуй, худший момент этого сезона для "шершней".



"Уотфорд" уступил дома команде, которая на протяжении всего сезона не покидала зону вылета и впервые сделала это именно в пятницу. В первом тайме у хозяев "Викаридж Роуд" даже было преимущество, но команда Раньери не находила путей к воротам соперника и слишком полагалась на рывки Муссы Сиссоко из центральной зоны. Эммануэль Деннис, получивший красную карточку во втором тайме, выглядит обиженным из-за нежеланиеяклуба отпускать его на Кубок Африки.



Возможно, Денниса утешит ранний вылет сборной Нигерии, и он еще поможет новому тренеру "Уотфорда". На дубль Джоша Сарджента (не забившего ни разу в Премьер-Лиге) и автогол Куцки после перерыва не последовало никакой реакции со стороны хозяев. "Уотфорд" капитулировал и упал в зону вылета, чего раньше избегал только из-за слабости "Норвича" и других аутсайдеров.



Биг Данк начал с поражения



Атмосфера на "Гудисон Парк" после ухода Рафы Бенитеса оживилась, и признаки жизни показал сам "Эвертон". Но команде Данкана Фергюсона явно не повезло с соперником. "Астон Вилла" демонстрирует разные результаты, но она точно уверена в себе и на данный момент обладает более высоким классом, чем "ириски".



Наверняка, фактором стала и мотивация со стороны Стивена Джеррарда, не желавшего проигрывать "Эвертону" в такой день. Точно фактором стало возвращение Люки Диня через девять дней после перехода в "Виллу". Француз отдал голевую передачу на Эмилиано Буэндиа, гол которого решил исход поединка. Ни подвиги Пикфорда, ни старания полевых игроков не помогли Фергюсону начать свой новый этап в должности временщика с победы. Боевой дух болельщиков привел некоторых из них к открытой агрессии, потому главная память о матче со стороны "Эвертона" — брошенные в сторону Мэтти Кэша и Диня бутылки.



"Ньюкасл" смог удержать победу



Несколько результатов ускользнули из рук "сорок" из-за неспособности удержать преимущество в счете. Неделю назад команда Эдди Хау упустила домашнюю победу над "Уотфордом", но повторять свои ошибку в Лидсе она не стала. Более того, "Ньюкасл" должен был получать пенальти при счете 0:1 в свою пользу и добивать соперника на его же поле.



"Лидсу" поддержать ритм предыдущего матча с "Вест Хэмом" не удалось. Тем не менее, команда Марсело Бьелсы набрала достаточно очков, чтобы субботний результат не имел для нее огромного значения. Другое дело — "Ньюкасл". Гол Джонджо Шелви, выдавшего отличный матч, позволил команде одержать первую выездную победу в сезоне. Такой момент болельщикам "Ньюкасла" хочется видеть поворотным, равно как и сохраненное преимущество в один мяч.



Рэшфорд демонстрирует реакцию



Маркус стал одним из ведущих игроков "Манчестер Юнайтед", потерявших место в основном составе при Ральфе Рангнике. Спорить с оценкой немца было сложно: во многим встречах "красных дьяволов" Рэшфорд выглядел игроком, уставшим от футбола и необходимости трудиться на поле.



Его спадом воспользовался Энтони Эланга, вышедший с первых минут на матч с "Вест Хэмом". Похоже, что прогресс Эланги мотивирует уже самого Рэшфорда. Его второй выход со скамейки в течение недели стал результативным. И если "Брентфорд" Маркус только помог добить, то в игре с "Вест Хэмом" оформил победный мяч прямо перед финальным свистком. Эти голы точно помогут Рэшфорду вернуть аппетит к игре.



Они также помогли Рангнику впервые одержать две победы подряд во главе "Юнайтед". Три очка в матче с конкурентом были важными, а "красные дьяволы", пусть и не показав мощи в атаке, выдали одно из лучших выступлений под руководством немца.



"Сити" по-прежнему тяжело с "Саутгемптоном"



Ральфу Хазенхюттлю доставляет особое удовольствие огорчать грандов. Поражение от "Вулверхэмптона" неделю назад прервало беспроигрышную серию "Саутгемптона", но менталитет "святых" не пострадал. На "Манчестер Сити" они вышли организованными и уверенными, прервав победную серию чемпионов на 13-м матче.



Первый в карьере гол Кайла Уолкер-Питерса в Премьер-Лиге получился отменным, а до перерыва "Саутгемптон" мог даже увеличить преимущество в счете. Во втором тайме команда Хазенхюттля перешла в режим удержания счета и сохранила ничью, пропустив только от Эмерика Лапорта. Для "святых" этот результат стал приятным эпизодом, для конкурентов "Сити" — лучиком надежды в борьбе за титул.



Команда Пепа Гвардиолы только в пятый раз в сезоне потеряла очки, и во второй раз ее огорчил "Саутгемптон". Со "святым" "Сити" тяжело настолько, насколько им вообще может быть тяжело. В трех последних играх с "горожанами" на "Сент-Мэри" подопечные Хазенхюттля взяли четыре очка.



"Ливерпуль" хорошо прошел январь



Второй месяц зимы традиционно считается проблемными для команды Юргена Клоппа. Тем более проблемным он выглядел на этот раз, когда два ведущих форварда команды — Мохамед Салах и Садио Мане — отправились на Кубок Африки. Но вопреки ожиданиям, "Ливерпуль" успешно преодолел январь. В чемпионате мерсисайдцы обыграли тех, кого должны были обыграть, а в Кубке Лиги оформили выход в финал, справившись с "Арсеналом".



Закрыла месяц победа в выездной игре с "Кристал Пэлас". Не все было безоблачно, и игра команды Патрика Виейра во втором тайме точно создала трудности "Ливерпулю". Гостям понадобился спорный пенальти, чтобы закрыть встречу и выдохнуть с облегчением, закрыв весь январь. Клопп отказывается говорить о сближении с "Манчестер Сити", но -9 с матчем в запасе не выглядит приговором для "Ливерпуля". Тем более, что позади январь, а впереди еще будет очная игра с "Сити".



У Конте проблемы с "Челси"



"Тоттенхэм" после смены тренера добился прогресса и стал едва ли не главным претендентом на четвертое место в чемпионате. Что Антонио Конте пока расстраивает, так это игры со своим бывшим клубом. В январе "Челси", несмотря на все свои кадровые проблемы, трижды "всухую" обыграл лондонских соседей.



"Шпоры" выглядели неготовыми к смене игровой схемы "Челси" в первом матче Кубка Лиги, а затем почему-то не отреагировали на нее во втором. Реакция случилась в поединке чемпионата. "Тоттенхэм" тоже решил сыграть в четыре защитника, выбрав очень оборонительный вариант с парой крайних защитников на флангах. Результата это не дало, хотя отмененный гол Кейна в конце первого тайма — более чем спорное решение.



После перерыва давление на ворота Льориса дало результат. Зийеш создал шедевр, а Тиаго Силва оформил новый приговор "Тоттенхэму". Команде Конте в третий раз не удалось даже забить "Челси", играющему свои лучшие матчи против принципиальных соперников.



Иван Громиков специально для FAPL.ru