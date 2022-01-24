Адебайор заступился за Обамеянга

Бывший нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор раскритиковал лондонский клуб за манеру обращения с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, Обамеянг был лишен капитанской повязки и отстранен от участия в тренировках и матчах команды.



Также ожидается, что Пьер-Эмерик покинет "Эмирейтс" до закрытия зимнего трансферного окна, и Адебайора не удивляет такое поведение "канониров".



"Я знаю, что он очень переживает, но вот так в "Арсенале" обращаются с игроками".



"Они никогда не умели прощать, поэтому я знаю, что ему тяжело. Он (Обамеянг) великолепный игрок, и я желаю ему всего наилучшего — я уже отправил ему сообщение".



"Мы просто хотим, чтобы у него все наладилось. Нравится нам или нет, он наш африканский брат, и мы хотим, чтобы он представлял Африку так, как прежде".



"Я не думаю, что у него есть будущее в "Арсенале", потому что я сам через это прошел. Это было не то же самое, но я буду удивлен, если он еще сыграет за клуб. Однако он отличный игрок, и давайте посмотрим, что случится", — сообщил Адебайор Sky Sports.