Траоре на пороге перехода в "Тоттенхэм"

Адама Траоре "Тоттенхэм" близок к приобретению вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре за 20 миллионов фунтов.

На прошлой неделе "Вулверхэмптон" ответил отказом на предложение "Тоттенхэма" в 15 млн. фунтов по Траоре, оценив Адаму в 25 млн. фунтов.

Однако два клуба продолжили переговоры и, как ожидает Sky Sports, сойдутся примерно на 20 млн. фунтов.

"Волки" готовы пойти на уступки, потому что их многомесячные усилия склонить Траоре к новой сделке провалились, а действующий контракт Адамы истекает уже в следующем году.

По информации издания, главный тренер "шпор" Антонио Конте, помимо 25-летнего испанца, также надеется обзавестись полузащитником и нападающим в оставшуюся неделю трансферного окна.


Метки Вулверхэмптон, Тоттенхэм, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2022 22:00

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  1. chelsiukpro 24.01.2022 22:07 # chelsiukpro
    Года 2 назад за него 80млн просили.... теперь на распродаже Траоре ...

    (ответить)

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