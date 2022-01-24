Траоре на пороге перехода в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" близок к приобретению вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре за 20 миллионов фунтов.
На прошлой неделе "Вулверхэмптон" ответил отказом на предложение "Тоттенхэма" в 15 млн. фунтов по Траоре, оценив Адаму в 25 млн. фунтов.
Однако два клуба продолжили переговоры и, как ожидает Sky Sports, сойдутся примерно на 20 млн. фунтов.
"Волки" готовы пойти на уступки, потому что их многомесячные усилия склонить Траоре к новой сделке провалились, а действующий контракт Адамы истекает уже в следующем году.
По информации издания, главный тренер "шпор" Антонио Конте, помимо 25-летнего испанца, также надеется обзавестись полузащитником и нападающим в оставшуюся неделю трансферного окна.
24.01.2022 22:00
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Года 2 назад за него 80млн просили.... теперь на распродаже Траоре ...
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