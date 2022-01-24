Траоре на пороге перехода в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" близок к приобретению вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре за 20 миллионов фунтов.

На прошлой неделе "Вулверхэмптон" ответил отказом на предложение "Тоттенхэма" в 15 млн. фунтов по Траоре, оценив Адаму в 25 млн. фунтов.



Однако два клуба продолжили переговоры и, как ожидает Sky Sports, сойдутся примерно на 20 млн. фунтов.



"Волки" готовы пойти на уступки, потому что их многомесячные усилия склонить Траоре к новой сделке провалились, а действующий контракт Адамы истекает уже в следующем году.



По информации издания, главный тренер "шпор" Антонио Конте, помимо 25-летнего испанца, также надеется обзавестись полузащитником и нападающим в оставшуюся неделю трансферного окна.