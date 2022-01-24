"Челси" расширил раздевалку для гостевых команд на "Стэмфорд Бридж"

Раздевалка Челси "Челси" был вынужден потратиться на расширение гостевой раздевалки на своем стадионе "Стэмфорд Бридж" после жалоб "Ливерпуля" и "Брайтона".

После выездов к "Челси" в праздничный период "Ливерпуль" и "Брайтон" пожаловались Премьер-Лиге на то, что гостевая раздевалка на "Стэмфорд Бридж" чересчур тесна и не позволяет соблюдать установленные коронавирусные протоколы.

"Синим" было выдано предписание срочно исправить этот недочет. К перепланировке клуб приступил после победы над "Честерфилдом" в Кубке Англии, воспользовавшись серией из трех выездных матчей.

Как сообщает The Telegraph, "Челси" удалось уложиться в две недели, и в минувшее воскресенье обновленная гостевая раздевалка приняла "Тоттенхэм", который был бит командой Томаса Тухеля со счетом 2:0.

Расширить гостевую раздевалку "синим" удалось за счет уменьшения пространства в помещении для медиа — клуб больше не предоставляет рабочие столы для местных и зарубежных СМИ.


Метки Брайтон, Ливерпуль, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1177

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 24.01.2022 21:54 # chelsiukpro
    Долбаёбы колбасные! Бывший очкарик зая.бал везде жаловаться. Видать в детсве обизали этого лгбт лидера!

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  2. c1886- 24.01.2022 21:29 # c1886-
    Жмоты..

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  3. hunter022 24.01.2022 21:26 # hunter022
    Крысиный клуб решил расширить раздевалку в своем туалете за счёт прессы ждите обильной поливки жёлтенькой на свои бестолковки.

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  4. liverpool888 24.01.2022 21:20 # liverpool888
    ну круто, респект за быструю реакцию на ОС.

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  5. dallaslp 24.01.2022 21:15 # dallaslp
    в коробке из под холодильника больше места, чем на этом стадионе

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  6. jirrort 24.01.2022 21:08 # jirrort
    Величайший клуб.

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