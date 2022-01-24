"Челси" расширил раздевалку для гостевых команд на "Стэмфорд Бридж"
"Челси" был вынужден потратиться на расширение гостевой раздевалки на своем стадионе "Стэмфорд Бридж" после жалоб "Ливерпуля" и "Брайтона".
После выездов к "Челси" в праздничный период "Ливерпуль" и "Брайтон" пожаловались Премьер-Лиге на то, что гостевая раздевалка на "Стэмфорд Бридж" чересчур тесна и не позволяет соблюдать установленные коронавирусные протоколы.
"Синим" было выдано предписание срочно исправить этот недочет. К перепланировке клуб приступил после победы над "Честерфилдом" в Кубке Англии, воспользовавшись серией из трех выездных матчей.
Как сообщает The Telegraph, "Челси" удалось уложиться в две недели, и в минувшее воскресенье обновленная гостевая раздевалка приняла "Тоттенхэм", который был бит командой Томаса Тухеля со счетом 2:0.
Расширить гостевую раздевалку "синим" удалось за счет уменьшения пространства в помещении для медиа — клуб больше не предоставляет рабочие столы для местных и зарубежных СМИ.
24.01.2022 21:00
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Последние комментарии:
Долбаёбы колбасные! Бывший очкарик зая.бал везде жаловаться. Видать в детсве обизали этого лгбт лидера!
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Жмоты..
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Крысиный клуб решил расширить раздевалку в своем туалете за счёт прессы ждите обильной поливки жёлтенькой на свои бестолковки.
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ну круто, респект за быструю реакцию на ОС.
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в коробке из под холодильника больше места, чем на этом стадионе
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Величайший клуб.
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