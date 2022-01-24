"Челси" расширил раздевалку для гостевых команд на "Стэмфорд Бридж"

"Челси" был вынужден потратиться на расширение гостевой раздевалки на своем стадионе "Стэмфорд Бридж" после жалоб "Ливерпуля" и "Брайтона".

После выездов к "Челси" в праздничный период "Ливерпуль" и "Брайтон" пожаловались Премьер-Лиге на то, что гостевая раздевалка на "Стэмфорд Бридж" чересчур тесна и не позволяет соблюдать установленные коронавирусные протоколы.



"Синим" было выдано предписание срочно исправить этот недочет. К перепланировке клуб приступил после победы над "Честерфилдом" в Кубке Англии, воспользовавшись серией из трех выездных матчей.



Как сообщает The Telegraph, "Челси" удалось уложиться в две недели, и в минувшее воскресенье обновленная гостевая раздевалка приняла "Тоттенхэм", который был бит командой Томаса Тухеля со счетом 2:0.



Расширить гостевую раздевалку "синим" удалось за счет уменьшения пространства в помещении для медиа — клуб больше не предоставляет рабочие столы для местных и зарубежных СМИ.