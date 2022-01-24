"Ньюкасл" надеется совершить до пяти приобретений в остатке января
"Ньюкасл" может совершить до пяти приобретений в оставшуюся неделю зимнего трансферного окна.
В минувшую субботу "Ньюкасл" обыграл "Лидс" со счетом 0:1, после чего улетел на тренировочный сбор в Саудовскую Аравию.
Пока команда Эдди Хау тренируется и греется под лучами солнца, боссы клуба с "Сент-Джеймс Парк" бросают все силы на переговоры по потенциальным новичкам.
Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" ожидает прорыва в переговорах по вингеру "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду в ближайшие 72 часа.
Также "сороки" установили контакт насчет полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли, а также заинтересованы в полузащитнике "Ювентуса" Аароне Рэмси, защитнике "Севильи" Диего Карлосе и защитнике "Бернли" Джеймсе Таровски.
А вот левый защитник "Байера" Митчелл Баккер в "Ньюкасл" не перейдет.
24.01.2022 20:00
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