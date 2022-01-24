"Челси" следит за Усманом Дембеле

"Челси" наблюдает за ситуацией вокруг вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, который летом может стать свободным агентом.

Не сумев договориться с Дембеле о новом контракте, "Барселона" в ультимативной форме потребовала от Усмана покинуть клуб до конца января.



Однако Дембеле не спешит уходить, а даже если уйдет, то лишь отправится в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость каталонского клуба.



По информации Evening Standard, сейчас "Челси" сосредоточена на приглашении левого вингбека, но допускает воссоединение Усмана и своего главного тренера Томаса Тухеля грядущим летом.



В свое время Дембеле и Тухелю довелось вместе поработать в дортмундской "Боруссии", и это является козырем "синих" в борьбе за 24-летнего француза, которого захотят подписать бесплатно многие другие клубы Европы.