"Челси" следит за Усманом Дембеле

Томас Тухель и Усман Дембеле "Челси" наблюдает за ситуацией вокруг вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, который летом может стать свободным агентом.

Не сумев договориться с Дембеле о новом контракте, "Барселона" в ультимативной форме потребовала от Усмана покинуть клуб до конца января.

Однако Дембеле не спешит уходить, а даже если уйдет, то лишь отправится в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость каталонского клуба.

По информации Evening Standard, сейчас "Челси" сосредоточена на приглашении левого вингбека, но допускает воссоединение Усмана и своего главного тренера Томаса Тухеля грядущим летом.

В свое время Дембеле и Тухелю довелось вместе поработать в дортмундской "Боруссии", и это является козырем "синих" в борьбе за 24-летнего француза, которого захотят подписать бесплатно многие другие клубы Европы.


Метки Барселона, Дембеле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2022 19:00

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  1. joker08 24.01.2022 19:18 # joker08
    замена Пьюлисику

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  2. m-ballack 24.01.2022 19:02 # m-ballack
    Ахах, ток если за бесплатно поугарать

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