"Арсенал" готов переключиться с Влаховича на Исака

"Арсенал" готов переключить свое внимание с Душана Влаховича из "Фиорентины" на нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака.

Как известно, Влахович не будет продлевать свой истекающий в 2023 году контракт, и "Фиорентина" открыта к продаже своего бомбардира по правильной цене уже в это трансферное окно.



Ранее в январе "Арсенал" выразил готовность потратиться на Влаховича, однако Душан испытывает сомнения насчет "канониров" и, если верить итальянской прессе, предпочитает перейти в "Ювентус".



По информации The Athletic, "Арсенал" разочарован нерешительностью Влаховича и теперь может рассмотреть альтернативные варианты, из которых выделяется Исак.



Контракт Александера в Сан-Себастьяне подразумевает отступные в 75 миллионов фунтов, однако "канониры" могут попытаться сбить цену за 22-летнего шведа.



Добавим, Исак забил 30 голов в 88 матчах за "Реал Сосьедад" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2019 году.