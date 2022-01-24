МЮ выбирает постоянного тренера из четырех кандидатов

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из четырех кандидатов на роль следующего главного тренера.

И хотя временный наставник "Юнайтед" Ральф Рангник, возглавивший команду на остаток сезона после увольнения Оле Гуннара Сульшера в ноябре, уже озвучил желание получить свою работу на постоянной основе, боссы клуба с "Олд Траффорд" исключают такой вариант.



По информации The Athletic, "красные дьяволы" лишь рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино из ПСЖ, Эрика Тен Хага из "Аякса", Луиса Энрике из сборной Испании и Хулена Лопетеги из "Севильи".



Одним из решающих факторов при составлении этого шорт-листа был опыт кандидатов работы с большими клубами. Рангник, несмотря на свою репутацию, подобным опытом похвастать не может.