МЮ выбирает постоянного тренера из четырех кандидатов

Эрик Тен Хаг и Маурисио Почеттино "Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из четырех кандидатов на роль следующего главного тренера.

И хотя временный наставник "Юнайтед" Ральф Рангник, возглавивший команду на остаток сезона после увольнения Оле Гуннара Сульшера в ноябре, уже озвучил желание получить свою работу на постоянной основе, боссы клуба с "Олд Траффорд" исключают такой вариант.

По информации The Athletic, "красные дьяволы" лишь рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино из ПСЖ, Эрика Тен Хага из "Аякса", Луиса Энрике из сборной Испании и Хулена Лопетеги из "Севильи".

Одним из решающих факторов при составлении этого шорт-листа был опыт кандидатов работы с большими клубами. Рангник, несмотря на свою репутацию, подобным опытом похвастать не может.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2022 17:00

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  1. hunter022 24.01.2022 17:32 # hunter022
    Лопетеги лучше всего подходит он поставит команде супер скучный футбол.

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  2. nemovista 24.01.2022 17:26 # nemovista
    На Тен Хага посмотрел бы с удовольствием.

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