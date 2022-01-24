Обамеянг не собирается в Саудовскую Аравию

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию и хочет остаться в Европе.

На прошлой неделе стало известно, что Обамеянгу поступило сразу два предложения провести остаток сезона на Ближнем Востоке — от "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля".



Оба саудовских клуба были готовы взять Обамеянга в аренду с опцией выкупа и сохранением зарплаты Пьер-Эмерика, однако 32-летний габонец по-прежнему амбициозен и не хочет уезжать в экзотическую по футбольным меркам страну.



Как сообщают The Athletic и Daily Mail, Обамеянг находится в ожидании предложений европейских топ-клубов. Интерес к Пьер-Эмерику проявляют "Ювентус" и ПСЖ, но зарплата африканца в 350 тысяч фунтов в неделю является для них проблемой.



При этом в "Арсенале" Обамеянг по-прежнему находится в опале у наставника Микеля Артеты и, как ожидается, не полетит на тренировочный сбор в Дубай.