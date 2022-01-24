Франк заключил новый контракт с "Брентфордом"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.
Франк возглавляет "Брентфорд" с 2018 года, до этого поработав на "пчел" в качестве ассистента Дина Смита.
В прошлом сезоне Томас вывел "Брентфорд" в Премьер-Лигу — "пчелы" вернулись в высший дивизион после 74-летнего перерыва.
Этот сезон складывается непросто для "Брентфорда", особенно в последнее время — "пчелы" потерпели четыре поражения кряду в Премьер-Лиге. Однако в клубе довольны работой Франка.
Предыдущее соглашение Томаса должно было истечь в конце следующего сезона, но теперь 48-летний датчанин сможет задержаться в "Брентфорде" до 2025 года.
24.01.2022 15:00
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Последние комментарии:
Значит в след году уволят а пчелы вылетят
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ахаха, ебырь лузерхуя в деле.
камон еще 3 года е6алочка лузерхуйцам обеспечена)))))))))
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