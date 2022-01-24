Рангник не исключает уход ряда игроков из "Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что его клуб ведет переговоры о расставании с рядом игроков в январе.
В данный момент в раздевалке "Юнайтед" скопилось немало игроков, недовольных количеством своих игровых минут. К несчастным причисляют Дина Хендерсона, Эрика Байи, Донни Ван де Бека, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля.
Рангник не исключает, что кто-нибудь из них покинет "Олд Траффорд" до закрытия зимнего трансферного окна. Ральф доверяет такого рода решения своим боссам.
"Я не знаю, что произойдет. Я знаю, что некоторые игроки хотят уйти. Я знаю, что ведутся кое-какие переговоры с клубами, но я не участвую в этом. Наверное, меня оповестят, если что-нибудь произойдет. Всем нам нужно подождать, а там станет видно", — цитирует Рангника ESPN.
24.01.2022 14:00
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Последние комментарии:
Моур несколько лет назад то же самое говорил, лол) в конце сезона опять эти игроки останутся, а тренера выпнут)
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Интересный тренеришка. Ничего не знает, никуда не летает. С игроками не общается, о футболе, судя по всему, имеет весьма отдалённое понятие. Что там с трансферами - не знаю. Как зовут моих игроков - не знаю. Зато я тренер МЮ.... Верните его в Локомотив!!!
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А что там с Ван Де беком, все же кричали, что горлум топаря маринует, Сральник пришёл, а топарь все равно на банке
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