Рангник не исключает уход ряда игроков из "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что его клуб ведет переговоры о расставании с рядом игроков в январе.

В данный момент в раздевалке "Юнайтед" скопилось немало игроков, недовольных количеством своих игровых минут. К несчастным причисляют Дина Хендерсона, Эрика Байи, Донни Ван де Бека, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля.



Рангник не исключает, что кто-нибудь из них покинет "Олд Траффорд" до закрытия зимнего трансферного окна. Ральф доверяет такого рода решения своим боссам.



"Я не знаю, что произойдет. Я знаю, что некоторые игроки хотят уйти. Я знаю, что ведутся кое-какие переговоры с клубами, но я не участвую в этом. Наверное, меня оповестят, если что-нибудь произойдет. Всем нам нужно подождать, а там станет видно", — цитирует Рангника ESPN.