Кин: "Никакой топ-уровня не захочет в "Тоттенхэм"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что в данный момент "Тоттенхэм" не выглядит привлекательно для игроков топ-уровня.
После поражения 2:0 от "Челси" накануне главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал превосходство соперника в классе и призвал свой клуб совершить качественные приобретения.
Однако Кин не думает, что "шпорам" удастся заманить больших игроков, несмотря на репутацию Конте.
"В этом и сложность: какие игроки топ-уровня пойдут в "Тоттенхэм"? Особенно в январе. Или летом, если они не попадут в Лигу Чемпионов".
"Сам по себе тренер может выглядеть привлекательно, но он вступит в заключительный год по своему контракту, если вообще останется там".
"Так что это большая дилемма. Повторюсь: даже если у него будут деньги для трат в январе, никакой игрок топ-уровня не захочет перейти в "Тоттенхэм", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
24.01.2022 13:00
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Последние комментарии:
на данный момент у шпор больше шансов попасть в топ-4 чем у того же мю
а учитывая тренерскую неопределенность и чехарду в манчестере и фигуру конте вывод весьма спорный
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с какой стати кин судит за топовых игроков??? он сам топовым футболистом никогда не был, а был лишь сучкой нашего КОРОЛЯ Патрика Виейра, когда последний играл за братишек калониров, так что пусть варежку захлопнет бездарный костолом
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Так и есть, и если у арсенала есть молодые игроки которые хотят остаться и тренер который любит клуб, то у петухов все наемники
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