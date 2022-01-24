Кин: "Никакой топ-уровня не захочет в "Тоттенхэм"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что в данный момент "Тоттенхэм" не выглядит привлекательно для игроков топ-уровня.

После поражения 2:0 от "Челси" накануне главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признал превосходство соперника в классе и призвал свой клуб совершить качественные приобретения.



Однако Кин не думает, что "шпорам" удастся заманить больших игроков, несмотря на репутацию Конте.



"В этом и сложность: какие игроки топ-уровня пойдут в "Тоттенхэм"? Особенно в январе. Или летом, если они не попадут в Лигу Чемпионов".



"Сам по себе тренер может выглядеть привлекательно, но он вступит в заключительный год по своему контракту, если вообще останется там".



"Так что это большая дилемма. Повторюсь: даже если у него будут деньги для трат в январе, никакой игрок топ-уровня не захочет перейти в "Тоттенхэм", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.