Алли приблизился к уходу из "Тоттенхэма"

Деле Алли Полузащитник Деле Алли приблизился к уходу из "Тоттенхэма", пропустив матч Премьер-Лиги против "Челси".

Как и Танги Ндомбеле, Алли не попал в заявку "Тоттенхэма" на воскресное дерби. Главный тренер "шпор" Антонио Конте намекнул, что Деле не входит в его планы.

"Я не хочу говорить об отдельных игроках. Клуб должен принять лучшее решение. У нас есть спортивный директор и президент, и последнее слово за ними", — сообщил Конте Sky Sports после поражения 2:0.

По информации Daily Mirror, "Тоттенхэм" надеется избавиться от Алли до конца января и готов рассмотреть предложения как о покупке, так и об аренде 25-летнего англичанина.

Если верить свежим слухам, интерес к Алли проявляет "Ньюкасл", рассматривая Деле в качестве альтернативы Джесси Лингарду из "Манчестер Юнайтед".


Метки Алли, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 859



Поиск: