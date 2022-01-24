Полузащитник Деле Алли приблизился к уходу из "Тоттенхэма", пропустив матч Премьер-Лиги против "Челси".

Как и Танги Ндомбеле, Алли не попал в заявку "Тоттенхэма" на воскресное дерби. Главный тренер "шпор" Антонио Конте намекнул, что Деле не входит в его планы.



"Я не хочу говорить об отдельных игроках. Клуб должен принять лучшее решение. У нас есть спортивный директор и президент, и последнее слово за ними", — сообщил Конте Sky Sports после поражения 2:0.



По информации Daily Mirror, "Тоттенхэм" надеется избавиться от Алли до конца января и готов рассмотреть предложения как о покупке, так и об аренде 25-летнего англичанина.



Если верить свежим слухам, интерес к Алли проявляет "Ньюкасл", рассматривая Деле в качестве альтернативы Джесси Лингарду из "Манчестер Юнайтед".