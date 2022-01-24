Джака считает, что "Арсенал" еще может опередить "Челси" и "Ливерпуль"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака считает, что его команда все еще может опередить "Челси" и "Ливерпуль" в Премьер-Лиге.

Сыграв без голов с занимающим последнее место "Бернли" накануне, "Арсенал" упустил возможность вернуться в топ-4.



Четвертое место рассматривается как предельная цель для "канониров" в этом сезоне, однако отбывающий дисквалификацию Джака не ставит подобных ограничений для своей команды.



"Жаль, что все говорят только о четвертом месте. Убежден, мы способны на гораздо большее. У "Челси" в данный момент тоже не ладится игра. Мы не так далеко от них, да даже от "Ливерпуля".



"Но прежде всего мы должны думать о своей игре. Мы должны брать свои очки и не слишком отвлекаться на других", — сообщил Джака Sky Sports перед воскресным матчем.