Артета все еще надеется на приобретения
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что все еще надеется получить качественное усиление в январе.
Ничья 0:0 с "Бернли" в воскресенье не позволила "Арсеналу" подняться в топ-4 Премьер-Лиги — "канонирам" не хватило мощи, чтобы дожать аутсайдера.
С переходом в "Арсенал" связывают нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, однако Артета предупреждает, что покупать в январе не бывает легко.
"Надеюсь ли я кого-нибудь купить? Это то, что мы планировали, но рынок зимой — это сложно".
"Мы заранее знали это, но возникло много нюансов. Если есть игроки, которые могут нам помочь и вывести нас на новый уровень, мы должны принять правильные решения".
"Мы определенно стараемся, но получится у нас или нет, покажет время. Одного только намерения мало — должно совпасть много вещей".
"Приходящие сюда игроки должны помочь нам достичь нового уровня. Мы хотим повысить свои стандарты с помощью новичков. Так мы ищем усиление", — цитирует Артету Sky Sports.
24.01.2022 09:00
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Наивный. Никчёмный гейклуб аснл если и купит кого-то, то только никому не нужных нонеймов. Топ игроки в этот середняк ни ногой.
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