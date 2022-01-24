Фанату "Эвертона" предъявлены обвинения за брошенную в Диня и Кэша бутылку

Болельщику "Эвертона" были предъявлены обвинения за брошенную в защитников "Астон Виллы" Люку Диня и Мэтти Кэша бутылку.

Напомним, субботний матч Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" был омрачен инцидентом с полетевшими с трибун посторонними предметами во время празднования "вилланами" своего гола.



Один их таких предметов — пластиковая бутылка с напитком — прилетел сразу в двух игроков гостевой команды. К счастью, Динь и Кэш смогли продолжить игру, поспособствовав победе "Виллы" со счетом 0:1.



Мерсисайдская полиция оперативно установила личность фаната, выбившего страйк. Им оказался 19-летний Роджер Твидл, и сейчас он выпущен под залог.



Как сообщает BBC, 28 февраля Твидл предстанет перед судом, но на "Гудисон Парк" Роджер теперь едва ли когда-нибудь попадет.



Отметим, что это не единственный инцидент такого рода за минувший уикенд в Премьер-Лиге. В защитника "Челси" Антонио Рюдигера прилетели посторонние предметы, включая лазерную указку, с трибун "Тоттенхэма" в воскресенье, и полиция уже произвела два ареста.