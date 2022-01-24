Фанату "Эвертона" предъявлены обвинения за брошенную в Диня и Кэша бутылку

Люка Динь и Мэтти Кэш Болельщику "Эвертона" были предъявлены обвинения за брошенную в защитников "Астон Виллы" Люку Диня и Мэтти Кэша бутылку.

Напомним, субботний матч Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" был омрачен инцидентом с полетевшими с трибун посторонними предметами во время празднования "вилланами" своего гола.

Один их таких предметов — пластиковая бутылка с напитком — прилетел сразу в двух игроков гостевой команды. К счастью, Динь и Кэш смогли продолжить игру, поспособствовав победе "Виллы" со счетом 0:1.

Мерсисайдская полиция оперативно установила личность фаната, выбившего страйк. Им оказался 19-летний Роджер Твидл, и сейчас он выпущен под залог.

Как сообщает BBC, 28 февраля Твидл предстанет перед судом, но на "Гудисон Парк" Роджер теперь едва ли когда-нибудь попадет.

Отметим, что это не единственный инцидент такого рода за минувший уикенд в Премьер-Лиге. В защитника "Челси" Антонио Рюдигера прилетели посторонние предметы, включая лазерную указку, с трибун "Тоттенхэма" в воскресенье, и полиция уже произвела два ареста.


Метки Астон Вилла, Динь, Кэш, Премьер-Лига, происшествия, Рюдигер, Тоттенхэм, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 24.01.2022 08:44 # vyrentz
    Я думаю, ему похуй. Если у парня в 19 лет нет ничего в голове, то у него и так в жизни полнейший пздц. Пускай лучше его посадят за это, чем за ограбление или нападение.

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  2. qwerd 24.01.2022 08:40 # qwerd
    Лучше бы попридержали и все в рюдигера бросили, чтобы знал как людей ломать. Только стеклянную бутылку

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  3. chr1s8rown 24.01.2022 08:11 # chr1s8rown
    Гпенсов у себя дома обижают какие они терпилы

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