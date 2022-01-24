Витор Перейра — фаворит на роль нового наставника "Эвертона"

Португальский специалист Витор Перейра стал фаворитом на вакантную роль главного тренера "Эвертона".

Не сумев убедить Роберто Мартинеса оставить сборную Бельгии, "Эвертон" был вынужден обратиться к альтернативным вариантам в процессе поисков замены для уволенного Рафаэля Бенитеса.



С назначением на "Гудисон Парк" связывали Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда, Жозе Моуриньо и даже Фабио Каннаваро, однако talkSPORT утверждает, что в данный момент наиболее предпочтительным кандидатом "ирисок" является Перейра.



К своим 53 годам Витор успел поработать не только на родине, где дважды брал чемпионский титул с "Порту", а также в Саудовской Аравии, Греции, Турции, Германии и Китае.



Последним местом работы Перейры бы "Фенербахче", с которым Витор попрощался только в прошлом месяце, не сумев удержать турецкий гранд в чемпионской гонке.



По информации издания, Перейра произвел сильное впечатление на владельца "Эвертона" Фархада Мошири во время собеседования, и теперь мерсисайдский клуб должен принять решение.