Витор Перейра — фаворит на роль нового наставника "Эвертона"
Португальский специалист Витор Перейра стал фаворитом на вакантную роль главного тренера "Эвертона".
Не сумев убедить Роберто Мартинеса оставить сборную Бельгии, "Эвертон" был вынужден обратиться к альтернативным вариантам в процессе поисков замены для уволенного Рафаэля Бенитеса.
С назначением на "Гудисон Парк" связывали Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда, Жозе Моуриньо и даже Фабио Каннаваро, однако talkSPORT утверждает, что в данный момент наиболее предпочтительным кандидатом "ирисок" является Перейра.
К своим 53 годам Витор успел поработать не только на родине, где дважды брал чемпионский титул с "Порту", а также в Саудовской Аравии, Греции, Турции, Германии и Китае.
Последним местом работы Перейры бы "Фенербахче", с которым Витор попрощался только в прошлом месяце, не сумев удержать турецкий гранд в чемпионской гонке.
По информации издания, Перейра произвел сильное впечатление на владельца "Эвертона" Фархада Мошири во время собеседования, и теперь мерсисайдский клуб должен принять решение.
24.01.2022 07:00
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