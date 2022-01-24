Витор Перейра — фаворит на роль нового наставника "Эвертона"

Витор Перейра Португальский специалист Витор Перейра стал фаворитом на вакантную роль главного тренера "Эвертона".

Не сумев убедить Роберто Мартинеса оставить сборную Бельгии, "Эвертон" был вынужден обратиться к альтернативным вариантам в процессе поисков замены для уволенного Рафаэля Бенитеса.

С назначением на "Гудисон Парк" связывали Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда, Жозе Моуриньо и даже Фабио Каннаваро, однако talkSPORT утверждает, что в данный момент наиболее предпочтительным кандидатом "ирисок" является Перейра.

К своим 53 годам Витор успел поработать не только на родине, где дважды брал чемпионский титул с "Порту", а также в Саудовской Аравии, Греции, Турции, Германии и Китае.

Последним местом работы Перейры бы "Фенербахче", с которым Витор попрощался только в прошлом месяце, не сумев удержать турецкий гранд в чемпионской гонке.

По информации издания, Перейра произвел сильное впечатление на владельца "Эвертона" Фархада Мошири во время собеседования, и теперь мерсисайдский клуб должен принять решение.


Метки Перейра, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 278



Поиск: