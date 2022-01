Светская хроника за понедельник

"Арсенал" согласовал аренду Артура Мело. Душан Влахович предпочитает "Манчестер Сити". Юрген Клопп угостил фанатов "Ливерпуля" пивом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ливерпуль" наблюдает за ситуацией полузащитника Эдуарду Камавинга в "Реале". (El Nacional)



"Ливерпуль" интересуется вингером "Фулхэма" Фабиу Карвалью. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" согласовал аренду полузащитника "Ювентуса" Артура Мело до конца сезона. (90min)



"Арсенал" предложил 58.6 млн. фунтов за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. (Tuttomercatoweb)



Сам Влахович предпочитает перейти в "Манчестер Сити". (La Repubblica)



"Манчестер Юнайтед" обозначил интерес к полузащитнику "Марселя" Бубакару Камара. (Corriere dello Sport)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи не по карману "Милану" в январе. (ESPN)



Левый защитник "Штутгарта" Борна Соса заинтересовал "Челси". (Sky Deutschland)



"Атлетико" хочет 31-летнего защитника "Челси" Маркоса Алонсо. (Marca)



"Челси", "Тоттенхэм" и "Барселона" сделали запросы насчет нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида, который также интересен ПСЖ. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" открыт к продаже полузащитников Деле Алли и Джовани Ло Чельсо. (Goal)



"Вест Хэм" потерял интерес к Адаме Траоре, смирившись с тем, что вингер "Вулверхэмптона" уйдет в "Тоттенхэм". (Football Insider)



"Вест Хэм" хочет купить нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, но "ириски" отпустят своего бомбардира только за 60 млн. фунтов. (The Sun)



"Ньюкасл" близок к покупке левого защитника "Байера" Митчела Баккера. (Daily Mirror)



"Аталанта" позволит "Ньюкаслу" арендовать нападающего Дувана Сапату до конца сезона за 8 млн. фунтов. (HITC)



Представители Диего Карлоса пытаются убедить "Севилью" продать защитника в "Ньюкасл", однако испанский клуб требует 60 млн. фунтов за бразильца. (90min)



"Ньюкасл" и "Уотфорд" хотят арендовать полузащитника "Лестера" Хамзу Чоудури. (Daily Mail)



"Бернли" открыт к продаже защитника Джеймса Тарковски в "Ньюкасл". (The Sun)



"Бернли" пытается арендовать полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмси. (The Sun)



"Брентфорд" предложил полузащитнику Кристиану Эриксену контракт до конца сезона с опцией продления на год. (The Athletic)



Другое



Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк подпишет новый контракт со своим клубом. (90min)



На стадионе "Вулверхэмптона" "Молинью" случился пожар. (Daily Star)



В марте сборная Англии проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара на "Уэмбли". (The Independent)



Защитник "Лестера" Люк Томас впервые в карьере получит вызов в сборную Англии. (Daily Mail)



Полузащитник "Эвертона" Алекс Ивоби был удален спустя пять минут после своего выхода на замену в матче сборной Нигерии против Туниса на Кубке Африки. (Daily Star)



Юниор "Челси" Зидан Икбал был впервые вызван в сборную Ирака. (BBC)



Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вышел из автобуса команды и одарил фанатов бутылочным пивом после победы 1:3 над "Кристал Пэлас". (Daily Star)