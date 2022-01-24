Конте считает, что "Тоттенхэму" пора покупать

После поражения 2:0 от "Челси" главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте призвал свой клуб начать покупать игроков.

В воскресенье "Челси" на классе переиграл своих соседей по Лондону, усложнив задачу "Тоттенхэма" по попаданию в топ-4 Премьер-Лиги.



"Шпоры" до сих пор не совершили свое первое приобретение при Конте, и Антонио считает, что тянуть с этим нельзя.



"Клуб очень хорошо знает, что я думаю, а также знает, что нам нужно время, чтобы приблизиться к ведущим командам".



"С помощью одного трансферного окна это отставание не ликвидировать. За последние годы это отставание стало очень, очень большим. Непросто найти решение за короткое время".



"Мы постараемся изо всех сил в следующие четыре месяца. Если мы думаем, что одно трансферное окно решит все наши проблемы, то это не соответствует реальности. Нам нужны годы".



"Но нам определенно нужно с чего-то начать. За последние годы уровень команды снизился. Настало время для усиления", — цитирует Конте Evening Standard.