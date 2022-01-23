Тухель: "Было важно уйти на перерыв, сыграв таким образом"
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его команде было важно уйти на зимние каникулы, победив "Тоттенхэм".
Потеряв немало очков в предыдущих матчах, в воскресенье "Челси" убедительно доказал свое превосходство в классе над "Тоттенхэмом".
"Синие" выиграли лондонское дерби со счетом 0:2 и теперь в хорошем настроении уходят на каникулы.
"Мы крайне упорно трудились ради этой победы, и это был тяжелый матч. Мы старались выдающимся образом и одержали заслуженную победу. Против них так сложно создавать моменты, но мы были безжалостны и продолжали верить".
"На нас лежит ответственность проявлять себя каждые три дня, и теперь нас ждет перерыв. Было важно уйти на этот перерыв, сыграв так, как мы хотим. Мы нуждались в этом, но некоторые вещи все равно нужно делать лучше. Парни очень устали, это был сложный период", — сообщил Тухель Sky Sports.
23.01.2022 23:00
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